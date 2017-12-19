برلماني يطالب بتخصيص مادة تعليمية عن تاريخ فلسطين

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، بمبادرة يطالب فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإضافة مادة تتحدث عن تاريخ فلسطين والمسجد الأقصى وتعليم الاطفال والشباب حق فلسطين والملسمين جميعًا في المسجد الأقصى، كما تتحدث عن تاريخ الاحتلال الصهيوني



ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، بمبادرة يطالب فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإضافة مادة تتحدث عن تاريخ فلسطين والمسجد الأقصى وتعليم الاطفال والشباب حق فلسطين والملسمين جميعًا في المسجد الأقصى، كما تتحدث عن تاريخ الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

وأوضح “عمارة” ، أن المبادرة تتضمن إضافة مادة تخص فلسطين حتى لا يزور التاريخ وحتى يكون ابلغ رد فعلي على ما تقوم به أمريكا من تزوير للتاريخ بإعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطنية هي أهم القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي وهي القضية المحورية التي سينتصر فيه الحق العربي مهما طال الزمان.

وطالب بضرورة أن تتبنى مصر هذه المبادرة وتطبق على كافة الدول العربية لمعرفة القضية الفلسطنية والحق العرب المسلوب في قضية القدس، مؤكدًا أن تبني هذه المبادرة سيكون اقوى رد فعل على القرار الأمريكي الظالم.

وأشار “نائب الدلنجات”، إلى أن قضية الوعي عند الشباب والأطفال في العالم العربي هي أهم ما يجب التركيز عليه في الفترة الحالية والتي تشهد ضعف عربي وإسلامي في مقابل تغطرس إسرائيلي وأمريكي، مضيفًا ” يجب أن تكون القضية الفلسطنية في وجدان كل طفل وشاب عربي ومسلم.

