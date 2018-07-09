برلماني يطالب بتحويل ملف مخالفات اللجنة الأوليمبية للنيابة

ياسمين فواز:أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أنه أصبح لا مفر من تحويل ملف اللجنة الأوليمبية للنيابة العامة بعد ثبوت وقائع مخالفات البعثة المصرية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 وبالأخص بعد رفض المركزي للمحاسبات لرد اللجنة الأوليمبية.وأضاف فؤاد في بيان اليوم، لعل رفض الجهاز المركري للمحاس

ياسمين فواز:



أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أنه أصبح لا مفر من تحويل ملف اللجنة الأوليمبية للنيابة العامة بعد ثبوت وقائع مخالفات البعثة المصرية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 وبالأخص بعد رفض المركزي للمحاسبات لرد اللجنة الأوليمبية.

وأضاف فؤاد في بيان اليوم، لعل رفض الجهاز المركري للمحاسبات ردود هشام حطب علي وقائع المخالفات يمهد بتحويله للنيابة في ظل رغبة وزير الشباب والرياضة الجديد أشرف صبحي، بعدم التستر علي أي فساد في بداية توليه لمنصبه حيث يسعي لفتح الملف بقوة والمساهمة في التحقيق في أي وقائع مخالفات.

وأوضح فؤاد أنه لم يعد هناك بدا للانتظار والتستر علي هشام حطب، خاصة أن البرلمان بالفعل ناقش طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الأمة في 14 مايو الماضي، مشددا علي ضرورة كشف الحقائق من خلال تحقيق مباشر مدعوم من البرلمان ووزارة الشباب وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وكلها مؤسسات الدولة التي تطابقت ملاحظاتها حول وقائع الإهدار.



وقال إن الأمر يتساوى مع الإجراء الذي اتخذه وزير الأوقاف بشأن مخالفات هيئة الأوقاف وإحالتها في حينها للنيابة العامة، مستنكرا أن يكون “حطب” منزها عن المساءلة.