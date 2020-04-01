طاقة

برلماني يطالب بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه شهرين

تخفيفا علي المواطنين بسبب الأوضاع الحالية الناتجة عم فيروس كورونا
ياسمين فواز 11:59 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 11:59 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

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يجتمع النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، الأحد المقبل، مع الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لبحث طلب الإحاطة، الذي تقدم به ، بشأن تأجيل دفع المواطنين بمختلف شرائحهم، لفواتير الكهرباء والمياه والغاز ، لمدة شهرين بسبب الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا .

عضو خطة البرلمان يطالب بإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمياه شهرين

وأوضح السيد حجازي في تصريحاته لـ:”المال” أنه تقدم يطلب إحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمياه خلال الشهرين المقبلين، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا علي المواطنين.

وطالب عضو لجنة الطاقة في البرلمان بتقسيط الشهرين المقبلين على 6 أشهر فيما بعد، لدعم المواطنين وخاصة المتضررين من توقف أعمالهم وانخفاض دخولهم بسبب الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تيسيرا علي المواطنين.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

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بقلم ياسمين فواز

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