برلماني يطالب بالتوعية بشأن الحفاظ على الأكشاك الحضارية بالجيزة

قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ونائب دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والوحات بمحافظة الجيزة، إن ما يتم حاليا من تنفيذ أكشاك حضارية “بارتيشينات” أسفل الكباري والمحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، خطوة مهمة وأفكار جادة لها عدد كبير من الفوائد المختلفة منها تعظيم الاستفادة من تلك المساحات الفارغة علي المستوى الاقتصادي والقضاء على الظواهر السلبية التى كانت دائما ترتبط باسفل الكباري.

وأضاف حسين في تصريحات له اليوم، أن تلك الأكشاك الحضارية أصبحت تزين شوارع الجيزة خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت المناطق أسفل الكبارى ترتبط بتجمع القمامة والروائح الكريهة، متابعا: أيضا تساعد تلك الأكشاك فى جذب المستثمرين الشباب وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: أيضا إقامة مثل تلك المشروعات الاستثمارية الصغيرة، يعود بالنفع على المحافظة اقتصاديا وحضاريا ومتنفسا ترفيهيا للمواطنين، علاوة على استغلالها في إقامة ساحات انتظار ومواقف سرفيس نموذجية وزراعات تجميلية بشكل يزيد من رونقها ومظهرها الحضاري ويضفي طابع بيئي مميز.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوعية بالحفاظ علي تلك المشروعات الاستثمارية، وعدم تغيير أو تعديل مظهرها أو نشاطها، وذلك حفاظا علي شكلها الحضارى والهدف وتحقيق الهدف من إنشائها.

وأشار النائب هشام حسين، إلى أنه بالإضافة إلى التوعية الجماهيرية، لا بد من المتابعة والرقابة من جانب المحافظة على التزام المنتفعين بتلك الأكشاك بالشروط والضوابط الخاصة بها، وذلك حفاظًا على شكلها الحضاري.