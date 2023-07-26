برلماني يطالب بالتعامل مع الزيادة السكانية من منظور تنموي لتحقيق نتائج إيجابية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الجميع يتفق على أن الزيادة السكانية تمثل خطرا كبيرا على المجتمعات حال لم يتم استغلال هذه الطاقات، وهناك نماذج نجحت في أن تحول هذه الزيادة لطاقة وقوة بشرية عظمى، ولكن هذا الأمر استغرق سنوات طويلة وآليات خاصة.

وأشار هندي، إلى أنه وفقا لمعلومات مجلس الوزراء، فإن عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 مليون نسمة في مايو 2023 مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وأن تعداد سكان مصر تضاعف خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميًّا من حيث عدد السكان، ومن ثم يجب التعامل مع هذا الأمر من منظور مختلف.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة، وتؤثر بشكل كبير على نصيب الفرد من الناتج القومى، خاصة وأن القضية السكانية تُعد واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، التتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، وهذا بدوره يستوجب أن تكون هناك جهة مسئولة عن النجاحات أو الاخفاقات فى التعامل مع هذا الملف على وجه التحديد على أن يكون لها مخصصات مالية خاصة بقضية الزيادة السكانية على وجه الخصوص وعمل تقرير دوري عن نتائج الجهود على أرض الواقع لتلاشي العقبات إن وجدت أو مواصلة العمل حال تحقيق نتائج مبشرة.