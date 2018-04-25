برلماني يطالب بالتحقيق فى كارثة الأمطار بالقاهرة الجديدة

ياسمين فوازتقدم الدكتور إبراهيم حجازى، نائب القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، مطالبًا بالتحقيق العاجل فيما حدث من كارثة بسبب هطول الأمطار أمس، لمدة لا تزيد عن ساعة في كثير من التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.وطالب حجازى، فى طلب الإحاطة، بالتحقيق الفو

ياسمين فواز

تقدم الدكتور إبراهيم حجازى، نائب القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، مطالبًا بالتحقيق العاجل فيما حدث من كارثة بسبب هطول الأمطار أمس، لمدة لا تزيد عن ساعة في كثير من التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وطالب حجازى، فى طلب الإحاطة، بالتحقيق الفورى ومعاقبة المسئولين عن شبكة ومحطات الصرف الصحى بالمدينة، التى أظهرت عدم قدرة الشبكة والمحطات تحمل أمطار لم تتعدى فترتها الزمنية ساعة من الزمن.

وطالب ببيان عن كفاءة الشبكة الحالية للصرف ومدى قدرة محطات الرفع الحالية في تحمل الكثافات السكانية العالية بتلك المناطق، وما اتخذته الحكومة في سبيل عدم تكرار تلك الكارثة التى تسببت في أضرار مالية وبدنية جسيمة للسكان من أخطار تلك الأمطار.