سيـــاســة

برلماني يطالب بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج

وأكد عضو مجلس النواب، أن التطوير بدوره سيساهم فى تحقيق ذلك، بداية من توفير العديد من فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مرورا بمنتج جيد قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية
ياسمين فواز 11:36 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 11:36 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن.

وأوضح محسب، أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم الصناعات، بداية من مرحلة الزراعة للحلج ثم للصناعة والتجارة والترويج للمنتجات الوطنية، كما أنها تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية التى توجه طوال الوقت بالاهتمام بدعم المنتج المحلى عالميا، وفتح المزيد من الأسواق العالمية، ودعم الصناعة المحلية، ولن يتم ذلك سوى من خلال توفير كافة الإمكانيات للصناعة الوطنية بداية من المادة الخام والعمالة المدربة والمعدات الحديثة ومواكبة التغييرات والتحديثات العالمية فى مختلف خطوط الإنتاج فيما يخص صناعة الغزل والنسيج.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن التطوير بدوره سيساهم فى تحقيق ذلك، بداية من توفير العديد من فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مرورا بمنتج جيد قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأشار محسب، إلى أنه من المستهدف عقب انتهاء التطوير تحول الشركات الخاسرة لشركات رابحة، خاصة أنه وفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال، قال فيها بأن القابضة للغزل وشركاتها التابعة تتكبد خسارة تقدر بنحو ٢.٩ مليار جنيه، ومن المتوقع بعد خطة التطوير المستهدفة أن تتحول هذه الخسارة لمكاسب بالتدريج، حيث متوقع أن تتقلص الخسائر إلى ٢.٣ مليار جنيه خلال العام المالي، ومن ثم تحولها لتحقيق مكاسب ربحية من 2 و 3 مليارات جنيه بدءا من 2023، ولهذا يجب العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من خطة التطوير والتأكد بأن التنفيذ يسير وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

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وتابع محسب : الخطة تستهدف رفع انتاجية شركات الغزل الـ 23 من 35 ألف طن غزل إلى 188 ألف طن غزل عقب انتهائها، بتكلفة 21 مليار جنيه منها 10 مليارات في زيادة رأس المال، شاملة تحديث الماكينات وتهيئة البنية التحتية لهذه الشركات ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وهذا بدوره سينعكس على عجلة الإنتاج وتوفير منتجات عالية الجودة بتكلفة أقل مما يساهم فى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق العالمية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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