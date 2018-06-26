برلماني يطالب باستدعاء المحافظين الجدد لعرض رؤيتهم لتطوير المحليات

ياسمين فوازقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، لاستدعاء اللواء محمود شعراوي، وزير الإدارة المحلية، والمحافظين الجدد لعرض رؤيتهم لتطوير المحليات.واستند كمال، في طلب الإحاطة: أنه نظرًا لأهمية عمل المحافظين باعتبارهم ممثلي السلطة

ياسمين فواز

قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، لاستدعاء اللواء محمود شعراوي، وزير الإدارة المحلية، والمحافظين الجدد لعرض رؤيتهم لتطوير المحليات.

واستند كمال، في طلب الإحاطة: أنه نظرًا لأهمية عمل المحافظين باعتبارهم ممثلي السلطة التنفيذية في محافظاتهم ولأهمية دورهم في الارتقاء بمستوى خدمات محافظاتهم وبالعمل على تطوير وتحسين المحافظات وفق أولويات كل محافظة وفي مواجهة مشاكل القمامة المتردية وتدني مستويات البيئة والصحة العامة وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة وفوضى تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، يلزم استدعاء المحافظين الجدد.

وأضاف أنه من أسباب استدعائهم، غياب التنسيق والتعاون مع النواب بالمحافظات والدوائر المختلفة بالاضافة للتراخي والإهمال فى استخدام أراضي المحافظات سواء الزراعية او البناء.

وتابع النائب: “استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، أطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير التنمية المحلية الجديد وكافة المحافظين الجدد بعد حركة المحافظين وثقة الحكومة، للتعرف على رؤيتهم لمحافظاتهم خلال الفترة المقبلة”.

وطالب النائب، الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بإحالة الموضوع إلى لجنة الإدارة المحلية وتحديد جلسة خاصة بهذا الأمر.