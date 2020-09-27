سيـــاســة

برلماني يطالب بإنشاء وعاء مجتمعى لمساعدة المتعثرين فى مخالفات البناء

طالب بدراسة الحالات المتعثرة وتحديد الفئات التى تستحق الدعم والسداد نيابة عنهم بمعرفة وزارةالتضامن
ياسمين فواز 7:39 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20 7:39 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20

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دعا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان و نائب طهطا بسوهاج و المرشح لعضوية المجلس عن حزب مستقبل وطن بالدائرة الرابعة والتى تضم مراكز طما وطهطا وجهينة خلال انتخابات مجلس النواب 2020 الى أنشاء وعاء أجتماعي يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر والفئات التى لاتستطيع دفع جدية التصالح فى ملف المصالحات فى مخالفات البناء .

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و وجه الدعوة لجميع المرشحين بتخصيص جزء من مبلغ الدعاية الانتخابية لهذا الشأن و مناشدة رجال الاعمال والقادرين بالمساهمة بشكل أيجابي فى هذا الملف الذى يهم قطاع كبير من الاسر .

وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان
النائب مصطفي سالم عضو البرلمان عن دائرة طهطا بسوهاج

واشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تتبنى هذه الفكرة وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم عملية التبرع مع تخصيص رقم حساب ثابت بالبنوك لهذا الملف و دراسة جميع الحالات المتعثرة فى اتمام التصالح وتحديد الفئات التى تستحق هذا الدعم والسداد نيابة عنهم بمعرفة وزارةالتضامن بالتنسيق مع وزارة التنمبة المحلية .

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وشدد في تصريحات له اليوم ، علي أنه سيكون أول المتبرعين حال فتح الحساب المخصص لذلك ،للتخفيف عن المتعثرين عن سداد رسوم مخالفات البناء .

يشار إلي تقدم النائب مصطفى سالم في السابق بمقترح للتبرع بشهر من رواتب النواب بعد أن تبرع هو فى البداية ولقى هذا المقترح تفاعلا كبيرا من المجلس الى ان اعلن المجلس عن الموافقة على تبرع بشهرين من رواتب النواب للمساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين جراء تداعيات فيروس كورونا.

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بقلم ياسمين فواز

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