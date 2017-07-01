برلماني يطالب بإلغاء مسابقة النيابة الإدارية ويصفها بالفضيحة

ياسمين فواز طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإلغاء ‏‫نتيجة مسابقة «كاتب رابع» بهيئة النيابة الإدارية، التى كشفت نتائجها عن تعيين عدد من أقارب وأبناء مستشارين، إضافة لتعيين أشقاء بمحافظات مختلفة، وسط اتهامات لله

ياسمين فواز

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإلغاء ‏‫نتيجة مسابقة «كاتب رابع» بهيئة النيابة الإدارية، التى كشفت نتائجها عن تعيين عدد من أقارب وأبناء مستشارين، إضافة لتعيين أشقاء بمحافظات مختلفة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد، وعدم تكافؤ الفرص، خاصة أن المقبولين حاصلون على تقديرات متدنية ودون المستوى، مؤكدًا أن كل ذلك فيه مخالفات صارخة لمواد الدستور التى نصت على المساواة ومبدأ التكافؤ بين جميع المواطنين.

ووصف مرشد، فى بيان عاجل قدّمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير العدل، هذا الملف بالفضيحة، مؤكدًا أنه يمتلك المستندات والوثائق التى تؤكد وجود تجاوزات ووقائع فساد صارخة فى هذا الملف. وطالب بمحاكمة جميع مَن تورطوا فيه.



