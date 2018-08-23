برلماني يطالب بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا الغارمات

أمانى العزازي: ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 2376 من النزلاء والعفو عن باقى العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى، من بينهم 627 غارمًا وغارمة عقب سداد مديونياتهم.وقال "عابد"، فى بيان له -ا

أمانى العزازي:

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 2376 من النزلاء والعفو عن باقى العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى، من بينهم 627 غارمًا وغارمة عقب سداد مديونياتهم.

وقال “عابد”، فى بيان له -اليوم الخميس- إن هذا يؤكد أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين وأنه يسعى دائمًا إلى إدخال الفرحة والسرور على جميع المصريين.

وأكد أن قرار الرئيس السيسى بإنشاء صندوق تحيا مصر كان عظيما وصائبا ويمثل التضامن والتكافل الاجتماعى ومساعدة القادرين لغير القادرين فى أعظم صوره.

وأكد أن مواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمين والغارمات تنفيذاً لمبادرته غير المسبوقة فى تاريخ مصر إنما هو دليل قاطع على صدق وعود السيسى أمام الشعب والتزامه بتطبيق هذه الوعود على أرض الواقع.

وتعهد بأن أول تشريع سوف يتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان فى فصله التشريعى الأول الذى سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل، سيكون إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا الغارمين والغارمات واستبدال هذه العقوبة من خلال هذا التشريع، مؤكدً أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن الحكومة والبرلمان ايضا بمثل هذه الملفات الإنسانية فى ظل سياسة القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على محدودى الدخل وغير القادرين.