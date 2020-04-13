برلماني يطالب بإعلان نتائج التحقيقات في إصابات الطاقم الطبي بمعهد الأورام

طالب النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان بإعلان نتائج التحقيق الذى شرعت فيه جامعة القاهرة خلال الأيام الماضية حول إصابة عشرات من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، وإعلان أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين، واطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل حول الأزمة.

و قال عضو البرلمان إن الأقاويل تتزايد حول وجود رغبة عند البعض لترك الأمر في إطار تحقيق روتيني متعللين بأن الإصابات تحدث في مستشفيات كثيرة.

وتابع عضو البرلمان: ” لكننا لا نلوم مستشفى أو مكان على ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، ولكن بعدما سبق وأن تم الإعلان عن فتح تحقيق حول إصابة عدد من الأطباء، يجب إعلان نتائج هذا التحقيق لما تناوله من شبهة تستر وإخفاء حقائق أدت إلى زيادة الانتشار “.

وشدد عضو البرلمان ، على ضرورة إطلاع المجتمع على نتيجة التحقيق، خاصة وأن هناك تساؤلات حول نتائج التحقيق والبعض يتسائل هل سيتم انهاء الموضوع دون الوقوف على نتائج التحقيق، مثمنا زيارة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة، لعدد من المستشفيات الجامعية، علي رأسها المعهد القومي للاورام وقصر العيني مستشفي الفرنساوي، وذلك للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

مذكرة في البرلمان تطالب بالكشف عن أسباب اصابة أطباء معهد الأورام

وكان النائب محمد فؤاد، أرسل مذكرة لرئيس الجامعة بشأن المطالبة بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى إصابة عدد من ن الأطباء والتمريض بمعهد الأورام بفيروس كورونا وتحويلهم لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم وفقا لبيان نقابة الأطباء، وضرورة مساءلة المتسببين عن هذا الأمر خاصة في ظل وجود شبهات إهمال جسيم و تجاهل تحذيرات داخلية متعددة مما أدى إلى تفاقم تلك الإصابات.

يشار إلى أن جامعة القاهرة، قررت فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للاورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة.

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، في بيان صحفى الأسبوع الماضي إن الجامعة، قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوي والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوي وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضي.

وأوضح الدكتور علم الدين، أن المعهد تعامل مع الأزمة من بدايتها حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة.

وأكد علم الدين، على أن الجامعة قررت وقف العمل بالمعهد القومي للاورام لمدة يوم واحد فقط السبت، وذلك مراعاة لظروف مرضي الأورام، علي أن يقتصر استقبال العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة علي الحالات العاجلة والطارئة فقط، مشيراً إلى أنه سيتم تعقيم المعهد تعقيما شاملا، على أن يجري بعد ذلك تعقيمه يوميًا وفق المعدلات المعمول بها طبقا لكود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفي ضوء ما تستلزمه الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.