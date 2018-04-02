برلماني يطالب بإضافة المشروبات ضمن مشروع وحدات الطعام المتنقلة

ياسمين فواز أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن لجنة الخطة والموازنة الموافقة مشروع قانون تنظيم، وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الصادر من اللجنة المشتركة، وأضاف أن هذا التشريع يسهم بشكل كبير جدا في مواجهة البطالة، ودفع عجلة الاقتصاد للأمام من خلال تشجيع

ياسمين فواز

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن لجنة الخطة والموازنة الموافقة مشروع قانون تنظيم، وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الصادر من اللجنة المشتركة، وأضاف أن هذا التشريع يسهم بشكل كبير جدا في مواجهة البطالة، ودفع عجلة الاقتصاد للأمام من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم “فؤاد” بتقرير يتضمن بعض الملحوظات على هذا القانون.

وصرح “فؤاد” أنه يقترح إضافة لفظ “المشروبات” إلى المادة الثانية لتصبح “يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ….الخ” وذلك للتأكيد علي أحقية تلك العربات في ممارسة نشاط المشروبات الخاصة، وزيادة تأكيد على مستهدف المشرع من الهدف من القانون في هذا الشق وهو السماح بالعمل في الطعام والمشروبات.

واقترح “فؤاد” تعديل في الفقرة 2 من المادة 5 الخاصة بشروط منح تراخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة وهي “ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم ما يفيد تنفيذ العقوبة وإنتهائها أو سقوطها رسميا وفقا للقانون، وعلل “فؤاد” هذا التعديل إلى أن رد الاعتبار في الجنحة يكون بعد انقضاء 3 سنوات والجناية 6 سنوات مما سيمنع المحكوم عليه طوال تلك المدة من إتاحة فرصة كسب حلال مما سيساعده علي الإستمرار في ارتكاب الجريمة، كما استحدث أن “في حالة مقدم الطلب ذكر يجب أن يقدم موقفه الرسمي من التجنيد” وذلك لضمان عدم تهربه من الواجب الوطني.

وأشار “فؤاد” في تقريره الي ضرورة إضافة جملة “من تاريخ إستلام إخطار المخالفة” إلى المادة 13 أصلها المادة 12 في مشروع القانون لتصبح ” تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 ايام عمل من تاريخ إستلام إخطار المخالفة” وذلك حتي لا يعاقب المرخص له بما لا يعلم فالعربات متحركة وقد يصعب تسليم الإخطار فور صدوره بسبب الحركة والتنقل لذا نقترح تحديد 10 أيام من تاريخ تسليم المرخص له الإخطار.

واستحدث “فؤاد” مادة تنص على “تبدء فترة انتقالية لمدة 9 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاع العربات المتواجدة فعليا وغير مرخصة وفقا للقانون واللوائح والاشتراطات”، وذلك بسبب انتشار العديد من تلك العربات حاليا بشكل غير قانوني وغير مرخص ومنها ما هو مستقر على مدار سنوات عديدة لذا يجب إتاحة فرصة مخصصة لهم لتقنين أوضاعهم والحصول على الترخيص.

وأخيرا أثنى “فؤاد” على الجهد المبذول من النائب محمد علي يوسف، والنواب بلجان المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية على هذا الفكر التشريعي الراقي المختلط بواقع المجتمع والشارع المصري وتلبية متطلباته.