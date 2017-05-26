برلماني يطالب بإصدار قانون مجلس مكافحة الإرهاب

ياسمين فواز أدان النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف أتوبيسًا يقلُّ عددًا من الأقباط فى رحلة دينية من محافظة بنى سويف متجهين إلى محافظة المنيا، والذى أودى بحياة عشرات الأبرياء…

ياسمين فواز

أدان النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف أتوبيسًا يقلُّ عددًا من الأقباط فى رحلة دينية من محافظة بنى سويف متجهين إلى محافظة المنيا، والذى أودى بحياة عشرات الأبرياء من الأقباط.





وشدد وطني، في بيان له، اليوم، على ضرورة إنهاء مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، عقب توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس، لافتًا إلى أن مصر بحاجة لبرنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف يشمل المؤسسات الدينية، والتعليمية، لوضع وصياغة مناهج تعليمية تتوافق مع الفكر المعتدل وطرح أنشطة واضحة للشباب تدعم هذا الفكر بالمجتمع.