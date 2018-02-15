برلماني يطالب بإدراج عملية سيناء 2018 في المناهج التعليمية

ياسمين فوازقال جمال عباس، نائب حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن النتائج المذهلة التي تحققها العملية الشاملة "سيناء 2018" منذ انطلاقها وحتى الآن من مُقاتلي القوات المسلحة والشرطة للقضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود ناجحة ل

ياسمين فواز



قال جمال عباس، نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن النتائج المذهلة التي تحققها العملية الشاملة “سيناء 2018” منذ انطلاقها وحتى الآن من مُقاتلي القوات المسلحة والشرطة للقضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود ناجحة للغاية، ومؤشراتها تؤكد مدى قوة الأجهزة الأمنية في مصر على التصدي لأي قوى معادية للوطن.

وأضاف عباس في بيان صدر اليوم، أن مصر أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب ودحره نهائيًا، مُتحملة كل المخاطر والتضحيات من أجل إرساء قواعد السلام في المنطقة، مُطالبًا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بإدراج إنجازات عملية “سيناء 2018” في كل المناهج التعليمية كي تدرك الأجيال الناشئة كيف يضحي رجال الأمن المصري بأرواحهم في سبيل الحفاظ على الوطن.

كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن كل طوائف الشعب المصري تقف خلف القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب.