برلماني يطالب بإجراء حركة محافظين واسعة

ياسمين فواز:طالب النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر عن حزب المصريين الأحرار، بإجراء حركة محافظين موسعة في ظل شكاوى المواطنين من تدني الخدمات وانقطاع المياه والكهرباء وانتشار القمامة وعدم رفعها وانتشار العشوائية في شوارع عواصم المحافظات والقرى والمدن وعدم تجاوب المحافظين مع مطالب نو

ياسمين فواز:

طالب النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر عن حزب المصريين الأحرار، بإجراء حركة محافظين موسعة في ظل شكاوى المواطنين من تدني الخدمات وانقطاع المياه والكهرباء وانتشار القمامة وعدم رفعها وانتشار العشوائية في شوارع عواصم المحافظات والقرى والمدن وعدم تجاوب المحافظين مع مطالب نواب البرلمان لحل شكاوى المواطنين .

وقال إدريس بيان اليوم :” هناك محافظين فشلوا في القيام بمهام وظيفتهم ولم يتجاوبوا مع مشاكل الجماهير اليومية والعمل على توفير أبسط حقوقهم من توفير كوب مياه نظيف وتيار كهربائي لاينقطع وشارع مرصوف ومنظم .

وشدد إدريس على ضرورة إعادة تقييم المحافظيين الحاليين بعد واقعة القبض على محافظ المنوفية في قضية فساد وأن يكون الاختيار من خلال معايير صارمة تخضع لتقديرات رجال الرقابة الإدارية بناء على الكفاءة وليس المحسوبية، وأن يكون صاحب رؤية وخطة حتى لايعرقل مسيرة التنمية التي يخوضها الرئيس السيسي.

وطالب نائب الأفصر وزير التنمية المحلية، بالاعتذار لأهالي الصعيد بعد تصريحاته بأنهم سبب في العشوائيات المنتشرة في القاهرة ، موضحا أنه كان من الأولى الحديث عن رؤيته وخطته للنهوض بأوضاع المحليات وتقييم أداء المحافظين .

