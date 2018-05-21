برلماني يطالب الصحة بضم الاستروكس والفودو ‏بجدول المواد المخدرة

ياسمين فواز
تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن حزب المصريين الأحرار، باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس مُوجه للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بشأن إدراج الاستروكس والفودو فى جدول المواد المخدرة.
وأضاف عباس في بيان له اليوم، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الاستروكس والفودو في أغلب محافظات الجمهورية وخاصة بالمناطق الشعبية مما كان له أثر سلبي على الشباب ومستقبلهم.
وأكد أن قضية الحفاظ على صحة المواطن المصري من القضايا التي تخص الأمن القومي وعلى الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل التدخل بشكل فوري للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف النيل من الشباب والتلاعب بمستقبلهم بالمخدرات.
كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه على الحكومة أيضًا توقيع أقصى عقوبة قانونية على من يتداول الاستروكس والفودو ويساعد في انتشاره كي يكون عبره لمن يعتبر.