برلماني يطالب الصحة بضم الاستروكس والفودو ‏بجدول المواد المخدرة

ياسمين فوازتقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن ‏حزب المصريين الأحرار، باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال رئيس ‏المجلس مُوجه للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بشأن إدراج ‏الاستروكس والفودو فى جدول المواد المخدرة. ‏وأضاف عباس في بيان له اليوم، أنه لوحظ في

ياسمين فواز

تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن ‏حزب المصريين الأحرار، باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال رئيس ‏المجلس مُوجه للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بشأن إدراج ‏الاستروكس والفودو فى جدول المواد المخدرة. ‏

وأضاف عباس في بيان له اليوم، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ‏الاستروكس والفودو في أغلب محافظات الجمهورية وخاصة بالمناطق ‏الشعبية مما كان له أثر سلبي على الشباب ومستقبلهم.

وأكد أن قضية ‏الحفاظ على صحة المواطن المصري من القضايا التي تخص الأمن ‏القومي وعلى الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل التدخل بشكل ‏فوري للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف النيل من الشباب والتلاعب ‏بمستقبلهم بالمخدرات.‏

كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه على الحكومة أيضًا ‏توقيع أقصى عقوبة قانونية على من يتداول الاستروكس والفودو ويساعد ‏في انتشاره كي يكون عبره لمن يعتبر. ‏

