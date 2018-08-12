برلماني يطالب الزراعة بحل أزمة الأسمدة للفلاحين

ياسمين فواز ناقش النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من الملفات الهامة التي تخص الدائرة على رأسها توفير ميكنة زراعية لأهالي جهينة وأزمة…

ياسمين فواز

ناقش النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من الملفات الهامة التي تخص الدائرة على رأسها توفير ميكنة زراعية لأهالي جهينة وأزمة الأسمدة الزراعية.

وأوضح أبو زهاد في بيان صحفي له، أن جهينة بها ما يزيد عن 5000 فدان ولا توجد بها ميكنة رغم توفير مكان خاص لها، ولا توجد الآلات الخاصة بها، مؤكدًا أن الدوائر الأخرى في سوهاج يتوافر فيها ميكنة زراعية.

وأضاف “نائب سوهاج” أن شدد خلال على اللقاء على ضرورة توفير الأسمدة الزراعية بأسعار مخفضة للفلاح، خاصة أن ارتفاع أسعارها كل فترة يتسبب في خسائر فادحة للفلاحين، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يعاني من مشاكل عديدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وغلاء أسعار جميع المستلزمات الزراعية.

وطالب بمراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية، والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم لتوفيرها بدون رفع أسعارها، وخلق سوق سوداء تمارس ضغوطها على الفلاح.