برلماني يطالب الدولة بالاستثمار في طاقات الشباب وتمكينها

ياسمين فوازأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة- البحيرة، أنه في اليوم العالمي للشباب هناك عدة تحديات يواجهها الشباب أبرزها الأزمات الاقتصادية الجديدة التى تظهر وكذلك البطالة حيث إن معظم الخريجين يظلون دون عمل، وإن وجد العمل يكون بمقابل بسيط وأحيانًا يكون فى غير

ياسمين فواز





أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة- البحيرة، أنه في اليوم العالمي للشباب هناك عدة تحديات يواجهها الشباب أبرزها الأزمات الاقتصادية الجديدة التى تظهر وكذلك البطالة حيث إن معظم الخريجين يظلون دون عمل، وإن وجد العمل يكون بمقابل بسيط وأحيانًا يكون فى غير اختصاصهم ويوافقون عليه حتى لا يظلوا دون عمل، إضافة إلى انتشار ظاهرة الجلوس على المقاهى والتدخين بين الشباب.

وأشار النائب، في بيان له، اليوم، إلى أن من ضمن التحديات أيضًا قضاء معظم وقت الشباب على الألعاب الإلكترونية والمواقع الإلكترونية كالفيس والإنستجرام وغيرهما وعدم الاهتمام بقيمة الوقت، إلى جانب الاحباط الذي غلب روح الشباب لعدم قدرتهم على ايجاد فرص عمل واعتمادهم على الوالدين.

وانتقد، في تصريحاته، لـ”المال”، عدم وجود برامج وخطط لزرع القيم الإنسانية والاجتماعية الطيبة لهذا الجيل والأجيال القادمة وعدم وجود لغة تفاهم بين الجيل الحالى والأكبر سنًّا وعدم تقبُّل الرأي الآخر، إلى جانب عدم وجود برامج دينية تكون من أهم أهدافها حماية الفكر الشبابي وتطهيره وتوعيته.

وكشف عاصم مرشد أن على الدولة دورًا مهمًّا لمواجهة تلك التحديات، مطالبًا إياها بالاهتمام بالتعليم والتعليم الفني؛ لتخريج جيل مطلوب بسوق العمل وتوفير فرص عمل جادة، سواء بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص، والاهتمام بانتشار الأندية الرياضية ومراكز الشباب وتعدد الأنشطة بها، سواء الأنشطة الرياضية أو الثقافية، وكذلك العمل على الاهتمام بالندوات التعليمية بها.

ودعا الدولة للاستفادة من المواقع الإلكترونية فى كيفية التعلم من خلالها واستغلال وقت الفراغ للتعلم من خلالها، وحث الشباب على أهمية الوقت فى الحياة اليومية، واهتمام الدولة بتفعيل برامج التنمية البشرية والتعليمية والثقافية بدلًا من الأفلام التى تُعرض حاليًّا وتدمر الشباب والرقابة عليها.

كما طالب الدولة بالاهتمام بالبرامج الدينية؛ لحماية فكر الشباب وتطهيره وتجديد الخطاب الديني، والعمل على الاستثمار فى الطاقات الشبابية وتمكينها وتوجيهها نحو العلم والحق والمعرفة والقيادة، مؤكدًا أن الشباب هم أمل الأمة وسر نجاحها واستقرارها وتقدمها.