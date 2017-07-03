برلماني يطالب الحكومة بـدفع 4 آلاف جنيه لطن الأرز

ياسمين فواز أكد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن توصيات البرلمان بشأن أسعار المحاصيل الزراعية ملزمة لكل النواب، ويجب على الحكومة تنفيذها. وطالب السويدي، بـ 4 آلاف جنيه ثمنا لطن الأرز الشعير، و850 جنيها سعر طن قصب السكر، و500 جنيه طن بنجر السكر، و650 جنيها لطن إردب القمح، و2200 جنيه لقط

ياسمين فواز

أكد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن توصيات البرلمان بشأن أسعار المحاصيل الزراعية ملزمة لكل النواب، ويجب على الحكومة تنفيذها.

وطالب السويدي، بـ 4 آلاف جنيه ثمنا لطن الأرز الشعير، و850 جنيها سعر طن قصب السكر، و500 جنيه طن بنجر السكر، و650 جنيها لطن إردب القمح، و2200 جنيه لقطن الجيزة، وقطن الوجه القبلي 2000 جنيه.

جاء ذلك ردا على تصريحات المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن الحكومة بصدد دراسة الجهات التي تتولى تسلم المحاصيل الزراعية، واعدا بإعادة النظر في أسعار المحاصيل الزراعية والإعلام عنها مباشرة.