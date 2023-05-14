برلماني يطالب الحكومة بخطة متكاملة للتوجه للري الحديث

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة بضرورة العمل على وضع خطة للحفاظ على المياه والاستفادة من كل “نقطة مياه”، من خلال تقليل الفاقد في عمليات الزراعة.

وأشار النائب في تصريحات له اليوم، إلى أهمية التوجيهات الرئاسية خلال افتتاح موسم الحصاد بشرق العوينات وافتتاح مصر إنتاج البطاطس، قائلا: ما تعانيه مصر من الشح المائي يتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بتقليل الفاقد منها.

وأكد على أهمية قيام وزارة الموارد المائية والري بدورها في تطوير نظم الري الحديث لتقليل الفاقد، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، خصوصا في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الزراعة بالعديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن توجه الدولة نحو التصنيع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من ناحية، وتقليل الفاقد، فضلا عن توفير فرص عمل من ناحية أخرى.

وقال النائب محمد زين الدين: حرص الدولة على تعظيم المنتجات الزراعية خطوة في منتهى الأهمية، لاسيما فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية، لتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية.

ولفت النائب، إلى توجيهات الرئيس للحكومة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، من خلال تذليل العقبات في كافة المجالات، لاسيما وأن وجود القطاع الخاص يمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.