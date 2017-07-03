برلماني يطالب الحكومة بتوفير السولار لصيادي الأسماك

ياسمين فواز أكد النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أنه لا أحد يختلف على عمل إصلاح اقتصادي للنهوض بالاقتصادي المصري، مضيفا لكن كان يحب على الحكومة أن تقدم لنفسها وتمهد لقراراتها ولا تعتمد على الصدمات الكهربائية. وأوضح العبد خلال كلمته بال

ياسمين فواز

أكد النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أنه لا أحد يختلف على عمل إصلاح اقتصادي للنهوض بالاقتصادي المصري، مضيفا لكن كان يحب على الحكومة أن تقدم لنفسها وتمهد لقراراتها ولا تعتمد على الصدمات الكهربائية.

وأوضح العبد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة بيانه العاجل بسبب زيادة أسعار المحروقات، أن الحكومة في قرارتها منعدمة للسياسة والمواطن لم يعد يتحمل كل هذه القرارات الاقتصادية.

وطالب “رئيس دينية النواب” بدعم السولار وتوفيره لصيادي الأسماك ومعاملتهم أسوة بدعم الفلاحين.