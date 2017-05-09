برلماني يطالب الحكومة بتوضيح أثر رفع سعر الفائدة المحتمل علي الموازنة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بخصوص تأثير الارتفاع الوشيك لسعر الفائدة علي الموازنة العامة للدولة.

وصرح “فؤاد” بأنه في إطار زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، والتي قد التقت خلالها بقيادات البنك المركزي المصري، وبعض من قيادات وزارة المالية، وفي إطار الجهود الحكومية للحد من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ظهر اتجاه واضح لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف أن البعثة قد أوصت برفع سعر الفائدة، وذلك في ضوء استمرار معدل التضخم السنوي في الصعود مسجلا نسبة 32,5% في مارس الماضي.

وطالب بضرورة الإفادة بتأثير رفع سعر الفائدة المحتمل علي الموازنة العامة للدولة في بنود خدمة الدين وبالتبعية التأثير علي عجز الموازنة ومدي جاهزية أوضاع المالية العامة لاستيعاب هذا التحرك الوشيك في سعر الفائدة، علي أن يحال الطلب إلي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته.