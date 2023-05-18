برلماني يطالب «البترول» بتوجيه الشركات لتفعيل دورها المجتمعي

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وزارة البترول والثروة المعدنية، بمراجعة الدور المجتمعي للشركات العاملة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب في تصريحات له اليوم، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب على الجميع القيام بدوره في مساندة الدولة المصرية، والمساهمة في توفير الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية في إطار التضامن المجتمعي.

وأشار زين الدين، إلى أن شركات البترول يقع عليها دور كبير في مساندة البيئة المتواجدة فيها، من خلال المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب ، أنه سبق وتقدم بالعديد من المطالب لتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول وتحديدا في مركز إدكو بمحافظة البحيرة والتي يوجد بها العديد من الشركات، إلا أن دورها ليس على المستوى المطلوب.

ولفت محمد زين الدين، إلى أن مركز إدكو بمحافظة البحيرة، يوجد به شركة رشيد للبترول شركة إسالة الغار، شركة بيرتش بتروليوم، وكذلك شركات الهيئة العامة للبترول مثل بتروجيت بترومنت، صان مصر، وإبسكو، وأبو قير للبترول، وغيرها.

وتابع النائب: هذه الشركات يقع عليها دور في تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتوفير فرص توظيف، فضلا عن المشاركة المجتمعية في قطاعات الصحة، التعليم، والبيئة.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن الدور المجتمعي للشركات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تفعيل دور المجتمع المدني ومساندة جهود الدولة من أجل تجاوز الأزمات.