برلماني يطالب إعفاء مزارعي الإسكندرية من توريد طن من الأرز الشعير لكل فدان

تقدم النائب محمد جبريل عن دائرة محرم بك وكرموز وابيس بالإسكندرية، بطلب احاطة للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن اعفاء مزارعي الاسكندرية من قرار وزارة التموين من توريد طن عن كل فدان .

وأوضح أن مديرية الزراعة بالإسكندرية خاطبت مزارعي ومنتفعين منطقة امتداد أبيس ويمثلهم الجمعيات التابعة لمنطقة الامتداد وهي مناطق ( الروضة – السعادة – السلام – – التحرير – الزهراء – الاتحاد- المشتركة) في 19 أكتوبر بقرار وزارة التموين بالزام المزارعين بتوريد الشعير المحلي بموسم 2022 لمنطقة امتداد ابيس بواقع طن عن كل فدان الى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن يمثلها من شركات تابعة لها وهو القرار الذي أصاب المزارعين بالضرر الشديد.

وأشار إلى أن ذلك نظرا لعدة أسباب أهمها ورود هذا القرار متأخر جدا في 19 أكتوبر، ومخالفة القرار للقرار السابق الذي أصدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية في 23 أغسطس بتجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورد لعام 2022 وخدد القرار 6 محافظات فقط وهي كفر الشيخ، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، والدقهلية”، حيث لم يذكر محافظة الاسكندرية من ضمن هذه المحافظات.

وطالب النائب بضروره تصحيح هذا الأمر وحمايه مصالح هؤلاء المزارعين وإعفاء مزارعين امتداد ابيس من توريد الارز لهذا الموسم علي ان يتم ابلاغهم العام القادم بمدة زمنية مقبولة قبل الحصاد، خاصة أنهم لا يدخرون جهدا في سبيل دعم الدولة المصرية بأجود محصول من الارز الشعير.

وطالب النائب في طلب الاحاطة بضرورة سرعة عرض الطلب على الجلسة العامة في وجود الوزير المختص.

وفي أول أكتوبر الجاري أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قرارًا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، واشار القرار الى ان موسم توريد شعير ‏الارز المحلي بدأ منذ يوم 25 اغسطس وحتى 15 ديسمبر القادم.‏

وأكد الوزير في بيان له، إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏

وأضاف أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين ستصرف ‏خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏