برلماني يطالب إسماعيل بالكشف عن خطة الحكومة لجزيرة الوراق



ياسمين فواز

تقدم النائب هيثم الحريري، اليوم الأربعاء، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص جزيرة الوراق.



وقال الحريريفي سؤاله: “تابعت من خلال وسائل التواصل الإلكترونى (حيث إنها وسيلة الإعلام المتاحة فى ظل تعتيم إعلامى على أحداث كثيرة) محاولة إزالة عدد 700 منزل طبقا لما جاء على لسان المسئولين وما نتج عن هذا الأمر من وفاة مواطن مصري وأصابت العشرات من المدنيين ووزارة الداخلية”، وتابع :”

وقد اشتكى أهالي جزيرة الوراق من منع دخول بعض الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومنع عمل المعديات النيلية بعد منتصف الليل؟”



وأضاف أن أنباءً تم تداولها عن عرض من مستثمر أجنبي لاستغلال الجزيرة بتطويرها وتحويلها إلى مركز عالمى، مشددا علي أنه لا أحد يرفض التطوير والاستثمار، لكن الدستور يجرم التهجير القسري كما يسمح بنزع الملكية المنفعة العامة فقط، علما بأن أراضى الجزيرة مملوكة للأهالي وهناك أحكام قضائية فى هذا الشأن.



وطالب الحريري رئيس الوزراء بأن يعلن عن خطة السلطة التنفيذية بخصوص بعض الجزر الموجودة فى النيل ومنها جزيرة الوراق.