برلماني يصف زيارة السيسي لوزارة الداخلية بالتاريخية

ياسمين فوازوصف النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة الداخلية بالتاريخية، مؤكدا أنها لفتة رائعة منه وهو ما يؤكد الدعم الكبير الذى يقدمه السيسى لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة الإرهاب.وقال ع

ياسمين فواز

وصف النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة الداخلية بالتاريخية، مؤكدا أنها لفتة رائعة منه وهو ما يؤكد الدعم الكبير الذى يقدمه السيسى لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة الإرهاب.

وقال عابد فى بيان له أصدره منذ قليل أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفّار أعرب فى كلمته عن الشكر والامتنان للرئيس السيسى على كافة أوجه الدعم الذى يقدمه لهيئة الشرطة ورجالها الأوفياء ذلك الدعم الذى تجسد فى إنشاء المقر الحالى للوزارة وملحقاته وتعزيز أجهزتها بكافة الاحتياجات المادية والتقنية الحديثة، وتوفير كافة المقومات التى تتطلبها المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة، فضلا عن المتابعة المتواصلة والمعايشة المستمرة من جانب سيادتكم لواقع العمل الأمنى وحرصكم على تكامل وقوة أدائه وتطوير آلياته”.

وأشاد النائب علاء عابد بكلمات وزير الداخلية التى قال فيها بالنص “وإذا كانت لغة الأرقام هى أبلغ الدلالات فإننا نضع اليوم أمام سيادتكم بعض الحقائق والمؤشرات التى تشهد على ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أكدت النتائج الإحصائية تزايداً فى معدلات ضبط الجرائم بشكل عام وتراجعا فى بعض الأنماط الإجرامية وانخفاضاً كبيراً فى أعداد العمليات الإرهابية بنسبة بلغت 85%، مما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية فى منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة وحسم”.

وقال “عابد” إن هذه الكلمات من وزير الداخلية أمام الرئيس السيسى تؤكد الدور الكبير الذى يقوم به الأبطال البواسل من ضباط ورجال الشرطة فى مواجهة كافة أنواع الجرائم إضافة إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود موجها التحية لهؤلاء الأبطال ومعهم أبطال القوات المسلحة المصرية.