برلماني يشيد بتوجيهات السيسي بإنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة: المناطق الحدودية والنائية تشهد اهتماما كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال عمليات التطوير والتنمية في كافة القطاعات.

وأكد في تصريحات له اليوم، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء لمحافظة مطروح، وتفقد عددا من المناطق وبينها الارتكازات الأمنية بمنفذ السلوم والذي يمثل البوابة الغربية لمصر، يأتي في إطار الحرص من جانب القيادة السياسية في متابعة كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشاد زين الدين، بجهود التنمية التي تشهدها محافظة مطروح، من خلال العديد من المشروعات القومية، مؤكدا أن إعلان الرئيس إقامة منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم خطوة هامة وانطلاقة نحو تسهيل حركة التجارة ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي، خلال متابعته أمس وجه العديد من الرسائل بشأن التحديات التي تواجه مصر مثل باقي دول العالم، وكذلك جهود التصدي لها، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات.