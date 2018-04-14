برلماني يشيد بالموقف الرسمي لمصر تجاه الأزمة السورية

سلوى عثمانأشاد النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بكفر الزيات بالغربية، اليوم السبت، بالموقف المصري من الأحداث في سورياوكانت مصر أعربت عن بالغ قلقها من التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية، لما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السورى الشقيق، ويهدد ما تم التوصل

سلوى عثمان

أشاد النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بكفر الزيات بالغربية، اليوم السبت، بالموقف المصري من الأحداث في سوريا

وكانت مصر أعربت عن بالغ قلقها من التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية، لما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السورى الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.

وقال أبو باشا، في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن الدول العظمى تتصارع على النفوذ ضاربه عرض الحائط بأشلاء ودماء نصف مليون سوري و8 ملايين لاجئ و7 ملايين نازح داخلي.

وأكد عضو مجلس النواب أن الضربات العسكرية لن تخدم إلا إسرائيل والجماعات الإرهابية التي هي في حقيقة الأمر صنيعة مخابراتية تنفذ مشروع “الشرق الأوسط الجديد”.

ودعا ابو باشا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته فى الدفع بالحل السلمي للأزمة السورية بعيدًا عن الاستقطاب بين أطراف الصراع.