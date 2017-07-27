برلماني يستنكر قرار وقف قناة صوت الشعب

ياسمين فوازأعرب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، والمتحدث باسم حزب الوفد، عن استنكاره للقرار الصادر من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بشأن تنفيذ قرار إغلاق قناة صوت الشعب، والمتخصصة في نقل البث المعاد لجلسات مجلس النواب المصري، ابتداءًا من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، ووصف ذل

ياسمين فواز

أعرب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، والمتحدث باسم حزب الوفد، عن استنكاره للقرار الصادر من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بشأن تنفيذ قرار إغلاق قناة صوت الشعب، والمتخصصة في نقل البث المعاد لجلسات مجلس النواب المصري، ابتداءًا من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، ووصف ذلك بأنه قرار لا يتماشى مع حق المواطن في المعرفة في تلك الفترة، وحقه في أن يكون شاهد عيان على من فوضهم للحديث باسمه في البرلمان، حتى لا يتم التلاعب به.

وتساءل فؤاد، عن الأسباب الحقيقة وراء مثل هذا القرار، خاصة وأن القرار لم يأتي مسبباً، والداعي للإصرار على تلك الخطوة رغم رفض العديد، خاصة وأن تلك القناة هي الوحيدة التي تتولى نقل الجلسات، وتعتبر مادة أرشيفية للتاريخ وتسجيل مواقف الأعضاء دون أي تزييف أو تجميل، ودورها في بيان كيفية محاسبة المسؤلين علانية.

وأكد فؤاد، أنه ليس هناك ما يخشاه كنائب حتى يوافق على مثل هذا القرار، وأكد على رفضه الشديد إيماناً بحق المواطن في مراقبة الأعضاء والمسؤلين، كامتداد لدور النائب في مراقبة المسؤولين والكشف عن أخطائهم ومحاسبتهم دون أي مواراة.

جدير بالذكر أن النائب قد تقدم من قبل بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عند بداية الإعلان عن قرار وقف القناة، وتضمن سؤاله الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ قرار الإيقاف، وطالب بإحالة سؤاله إلى لجنة الإعلام بالمجلس لدراسته.