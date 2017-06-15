برلماني يستقيل اعتراضا على تسليم تيران وصنافير

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانيه باستقالته من مجلس النواب، اعتراضا على تمرير المجلس لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير.

وأكد فؤاد فى نص استقالته انه استقال لما لمسه من انتقاص لدوره التشريعى والرقابى كنواب ممثلين عن الأمة، مشيرا إلى حدوث تعطيل للائحة المجلس فى العديد من الأمور.

كما أشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إلى أنه تقدم بعده أدوات رقابية لمناقشة بعض القضايا الهامة والتى تمس احتياجات الدولة والمواطن وتم تجاهلها “مما جعلنى أستشعر إننا كنواب منتقصي الحق الرقابى والتشريعى الذى منحه لنا الدستور”.

وقال :”أسجل اعتراضي على الطريقة التى أديرت بها جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير”.