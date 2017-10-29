برلماني يسأل وزير الصحة: أين اختفت حقن السيناكتين؟

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بخصوص اختفاء حقنة السيناكتين.وصرح "فؤاد" بأنه قد ورد إليه العديد من الشكاوي والاستغاثات من جانب المواطني



ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بخصوص اختفاء حقنة السيناكتين.

وصرح “فؤاد” بأنه قد ورد إليه العديد من الشكاوي والاستغاثات من جانب المواطنين لاختفاء حقنة “السيناكتين”، وهي التي تعمل علي تحفيز الغدة الكظرية التي تقوم بإفراز الكورتيزون الطبيعي بالجسم البشري، وذلك منذ ما يقرب من 7 أشهر دون سبب واضح أو مبرر من قبل الوزارة.

وأشار “فؤاد” إلى أنه من أسباب تفاقم الأزمة أن تلك الحقنة لا يوجد لها بديل دوائي يعطي النتيجة العلاجية المطلوبة بنسبة 100%، وهو الأمر الذي يضطر معظم المرضي للجوء إلي الكورتيزون الخارجي كعلاج مؤقت، ما يتسبب في مضاعفات وآثار جانبية.