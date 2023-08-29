برلماني يسأل الحكومة بشأن أزمة مدرسة التعليم الأساسي بحدائق أكتوبر بعد شكاوى الأهالي

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إلغاء مدرسة تعليم أساسي بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر وتحويلها لمعهد فني صناعي استثماري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في يوليو الماضي وفي منطقة 269 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة حدائق أكتوبر تم استلام مدرسة تعليم أساسي وتعيين مدير لها، وتم إدراجها في تنسيق القبول.

وأشار هشام حسين، إلى أن الأهالي في المنطقة والمناطق المحيطة بها، سارعوا إلى التقديم لأبناءهم، فضلًا عن قبول التحويلات من مدارس أخرى، إلا أن أولياء الأومور فوجئوا بمطالبتهم بعمل تحويلات لمدارس أخرى لحين إعادة فتح السيستم.

وقال عضو مجلس النواب: وبعد ذلك فوجئ الأهالي بورود لجنة إلى المدرسة وقامت بفحصها، وبسؤالهم تبين أنها لجنة لتحويل المدرسة لمعهد فني صناعي استثماري، وهو ما دفع المواطنين للتجمهر أمام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

وأشار النائب إلى أنه بسؤال مدير الإدارة التعليمية بحدائق أكتوبر أكد أنه لا يعلم أي تفاصيل عن الذي يحدث في هذا الشأن، متابعًا: “مدير الإدارة قال مفيش في إيدي حاجة”.

وطالب هشام حسين، وزير التربية والتعليم بكشف كافة التفاصيل، متسائلًا عن حقيقة تحويل المدرسة إلى معهد فني صحي؟، قائلا: لماذا تم الإعلان عن قبول الطلاب وبعد ذلك يتم الإلغاء.

وأكد عضو البرلمان، أن منطقة حدائق أكتوبر في أشد الحاجة إلى وجود مدارس تعليم أساسي لاستيعاب الكثافات الطلابية.