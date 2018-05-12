برلماني يرفض زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 400 جنيه

سلوى عثمانتقدم النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال مُوجه للدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بشأن رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 400 جنيه.وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة في بيان له، أن هذه الزيادة ستت

سلوى عثمان

تقدم النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار” بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال مُوجه للدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بشأن رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 400 جنيه.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة في بيان له، أن هذه الزيادة ستتسبب في أزمة كبيرة للمواطنين.

وأكد أن مستوى الدخل الذي يحظي به المواطنين لا يتوافق مع الغلاء المحاط بهم من جميع الجوانب.

وطلب عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، بالشروع في بدء الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى مراعاة المواطنين في تكلفة الخدمات العلاجية الموجه إليهم.