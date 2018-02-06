برلماني يدشن حملة طرق الأبواب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ياسمين فوازدشن النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، حملة لطرق الأبواب الناخبين في المحافظة؛ من أجل الدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكل قوة ولدعم الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الحملة هدفها توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة.وأوضح العميري في بيان له، أن من

ياسمين فواز

دشن النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، حملة لطرق الأبواب الناخبين في المحافظة؛ من أجل الدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكل قوة ولدعم الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الحملة هدفها توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأوضح العميري في بيان له، أن من أهداف حملة طرق الابواب التواصل مع أهالي مطروح وتوعيتهم بأهمية المرحلة التي تمر بها مصر، وكذلك التواصل مع الشباب لاطلاعهم عن المشروعات التنموية والخدمية التي دشنت في مصر، والتي تخدم الاقتصاد المصري.

وأشار “العميري” إلى أن التواصل المباشر مع الناس يساعد بشكل كبير في كشف ما يدور من اخطار وما يحاك من مؤامرات هدفها أن تصل مصر إلى مصير سوريا وليبيا، مؤكدا أن هناك دولًا تدفع وتتآمر من أجل أن يكون مصير مصر مجهولًا ولا يختلف عن مصير دول الجوار.

وأضاف “نائب مطروح” أنه في الوقت الذي تنهار فيه دول نجد مصر تبني مشروعات عملاقة تخدم وتوظف مئات الآلاف من الشباب، وفي الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من ارتفاع بعض السلع نجد دولًا لا يوجد عندها لا علاج ولا أمن على حياتهم.