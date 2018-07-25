برلماني يدافع عن نفسه أمام الرأي العام قبل التحقيق معه بالبرلمان

ياسمين فوازأصدر النائب هيثم الحريرى عضو تكتل ٢٥/٣٠ بيانا مطولا اليوم الأربعاء لرصد وقائع هامة للرأى العام، قبل خضوعه للتحقيق من قبل لجنة القيم بمجلس النواب الأحد المقبل، مؤكدا أن من حق الرأى العام معرفة حقيقة ما يحدث وما يواجه داخل وخارج البرلمان.الواقعة الأولى فى منتصف شهر يونيو ٢٠١٨ تقدمت بإخط

ياسمين فواز

أصدر النائب هيثم الحريرى عضو تكتل ٢٥/٣٠ بيانا مطولا اليوم الأربعاء لرصد وقائع هامة للرأى العام، قبل خضوعه للتحقيق من قبل لجنة القيم بمجلس النواب الأحد المقبل، مؤكدا أن من حق الرأى العام معرفة حقيقة ما يحدث وما يواجه داخل وخارج البرلمان.

الواقعة الأولى

فى منتصف شهر يونيو ٢٠١٨ تقدمت بإخطار للسيد مأمور قسم محرم بك بخصوص إقامة حفل تكريم الطلاب المتفوقين فى المرحلة الإعدادية فى إحدى القاعات فى نطاق قسم محرم بك وحتى تاريخه لم نتلقى أى رد سلبي أو إيجابي على هذا الأخطار.

وقد تم حجز قاعة سيستا ليوم الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ لإقامة الحفل وتم دعوة قيادات التربية والتعليم بالإسكندرية، إلا أننا فوجئنا يوم الأحد ٢٢ يوليو أن مسئولي القاعه تخطرنا بإلغاء الحجز بسبب انصهار كابل الكهرباء الخاص بالقاعه، وبالرغم من عرضنا توفير فنى كهرباء لإصلاح العطل وتوفير مولد كهربائي إلا أن القاعه أصرت على إلغاء الحجز بدون أى سبب منطقى.

وفى مساء يوم الأحد ٢٢ يوليو وقبل موعد الحفل بساعات قليله تم حجز قاعه همسات فى منطقة الداون تاون لإقامة الحفل، وتم الاتصال بكل الطلاب وأسرهم وإبلاغهم بتغيير مكان إقامة الحفل.

وفى يوم الاثنين ٢٣ يوليو حضر الإحتفال حوالى ٥٠٠ فرد من أهالى الطلبه المتفوقين وكذلك قيادات التربية والتعليم بالإسكندرية، وبعد مرور حوالي ساعه على بدء الحفل تلقى المسئولين بالقاعه اتصالات من بعض كبار المسئولين الأمنيين بمحافظة بالاسكندريه بضرورة إلغاء الحفل وإخلاء القاعة،

ولكنى أصريت على استكمال الحفل وتكريم جميع الطلاب ودون أن أجعل أى من الحضور أن يسعر بأى مشكله، لحرصي على إنهاء الحفل فى هدوء وعدم ازعاج أو إغضاب الطلاب وأسرهم.

ولكن مسئولى القاعه واجهوا ضغوطا شديدة وتهديدات بتشميع القاعه، حيث طلب منهم أحد المسئولين قطع التيار الكهربائي عن القاعة، وقد أبلغت مسئولى القاعه أنى لن أقبل أى ضرر لهم، وطلبت منهم قطع التيار الكهربائي وتم استكمال الحفلة فى ظل انقطاع التيار الكهربائي، ودون أن يعلم الحضور الكرام أسباب انقطاع الكهرباء.

أهالى الدائرة الكرام، سأظل دائما حريصا على كل أشكال التواصل مع أهالى الدائرة الكرام، وتكريم الطلاب فى جميع المراحل التعليمية، برغم كل المعوقات التى يضعها بعض المسئولين فى بعض أجهزة الدولة.

جدير بالذكر، أن الأجهزة المسئولة سبق ورفضت اقامة ندوة كشف حساب مع أهالى الدائرة وبحضور أعضاء تكتل ٢٥_٣٠ وذلك فى منتصف عام ٢٠١٧،

كما رفضت إقامة حفل لتكريم الطلاب المتفوقين فى العام الماضى ٢٠١٧.



الواقعه الثانية

تلقيت يوم الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ قرار إحالة إلى لجنة القيم وإجراء تحقيق يوم الأحد ٥ أغسطس ٢٠١٨ الساعة ١١ ص، وسيتم التحقيق فى أربعة شكاوى تم تقديمها على خلفية الأحداث التى وقعت اثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير المصرية

الأولى :

وقائع الجلسة العامة للمجلس المعقودة يوم الثلاثاء ١٣/ ٦ /٢٠١٧، وهى الجلسة السابقة لإقرار مجلس النواب اتفاقية تيران وصنافير المصرية.

الثانية:

شكوى مقدمه يوم الأربعاء ١٤/٦/٢٠١٧ من النائبة مي محمود أحمد.

الثالثة:

شكوى مقدمه يوم الخميس ١٥/٦/٢٠١٧ من النائبة غادة عجمي.

الرابعة:

شكوى فى ٢٢/٦/٢٠١٧ من النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث ذكر أن النائب هيثم الحريري قام بأفعال تقع تحت طائلة القانون وفقا للمادة ٣٧٥ من قانون العقوبات: وهى التحريض وتعريض حياة نواب ائتلاف دعم مصر للخطر بقيامه بنشر أسمائهم عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك بتاريخ ٧/٦/٢٠١٧ مدعيا موافقتهم المسبقة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، حيث تلقى عدد من نواب الإئتلاف مكالمات ورسائل تتضمن تهديدهم بالقتل وتوجيه عبارات السب والقذف لهم.

وشدد الحريرى في بيانه علي أنه سبق وطلب رفع الحصانه عن نفسه ووقف داخل قفص المحكمة فى قضية منذ عهد نظام الاخوان تم الزج باسمى فيها وصدر حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات، إلا أنه حصل على البراءة.

كما ذكر أنه منذ أكثر من عامين قام صحفيين واعلاميين محسوبين على النظام السياسي بتوجيه اتهامات كاذبه وتقدم ضدهم ببلاغ للنائب العام ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن.

واختتم الحريرى بيانه ،قائلا:”قناعتى أن مصر تستحق منا جميعا أن نقدم كل التضحيات، مهما كانت تضحياتنا لن تقارن بمن قدموا أرواحهم وعيونهم وحريتهم حبا وتقديسا وفداء لمصر”، متابعا : “أعلم يقينا أن المواجهة ليست عادله وأن الآخر يستخدم أساليب ليست نزيهة ولكن ايمانى بحق الشباب والكبار والأجيال القادمة فى مستقبل أفضل يستحق منا بذل كل ما نملك وكل ما نستطيع”.