برلماني يحصل على موافقة لإنشاء مكتب للشهر العقاري بالأقصر

ياسمين فواز حصل النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، على موافقة مبدئية من وزارة العدل بإنشاء مكتب شهر عقاري جديد؛ لخدمة أهالي المحافظة. وجاء ردّ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أنه لا مانع من الناحية المبدئية من إنشاء فرع جديد بالمحافظة، عقب صدور قرار تخصيص من

ياسمين فواز





حصل النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، على موافقة مبدئية من وزارة العدل بإنشاء مكتب شهر عقاري جديد؛ لخدمة أهالي المحافظة.

وجاء ردّ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أنه لا مانع من الناحية المبدئية من إنشاء فرع جديد بالمحافظة، عقب صدور قرار تخصيص من مجلس المدينة، وبمجرد إخطارنا بقرار التخصيص سيتم تجهيز المقر المذكور.

من جانبه أوضح النائب أحمد إدريس، في بيان له، اليوم، أن قرار إنشاء مكتب جديد للشهر العقاري لتخفيف العبء عن عاتق المواطنين الذين يبقون لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي، وأصحاب المناطق النائبة حيث إن مكتب التوثيق الحالي يخدم أكثر من 3 آلاف مواطن يوميًّا.

وتابع إدريس أنه سيبحث مع محافظ الأقصر سرعة إصدار قرار بتخصيص مكتب جديد؛ تمهيدًا للانتهاء منه في أقرب وقت.