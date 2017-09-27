برلماني يحصل على الموافقة لبناء مجمع خدمات بالبساتين

ياسمين فوازحصل النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على موافقة محافظ القاهرة بإنشاء مجمع للخدمات في أرض الجلشاني بالبساتين.وأوضح الجزار في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مجمع الخدمات يضم وحدة مطافي، ونقطة شرطة ووحدة صحية، ومكتب بريد، وحديقة ع

ياسمين فواز

حصل النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على موافقة محافظ القاهرة بإنشاء مجمع للخدمات في أرض الجلشاني بالبساتين.

وأوضح الجزار في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مجمع الخدمات يضم وحدة مطافي، ونقطة شرطة ووحدة صحية، ومكتب بريد، وحديقة عامة، ويقام على مساحة 1100متر مربع بجور الملعب المفتوح بيرام سلطان بالبساتين.

وأضاف “نائب البساتين”، أن مجمع الخدمات سيؤثر بالإيجاب على المواطن العادي في حياته اليومية، خاصة أن الدائرة في حاجة ماسة للعديد من الخدمات وعلى راسها ونقطة المطافي ووحدة الصحة، ومكتب البريد.

وأكد الجزار، أنه تواصل مع العديد من الوزرات لسرعة إنجاز هذه الخدمات خلال الفترة القادمة، من خلال سرعة توفير الاعتماد المالي لهم، مضيفًا أن الأرض التي سيبنى عليها المجمع كانت محل للنزاع مع مافيا الأرضي وهو ما يتطلب سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية.

وتقدم الجزار بالشكر للمهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي البساتين، لتفاعله معه ومتابعته حتى الموافقة على المجمع الخدمي.