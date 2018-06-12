برلماني يحذر من كارثة المياه بمحافظة الجيزة

ياسمين فواز حذر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، من كارثة ستصيب المحافظة بسبب عدم تحرك الحكومة حتى الآن لمعالجة مشكلة المياه، الأمر الذي أدى إلى انقطاعها عن السكان لمدة تصل لأكثر من 12 ساعة يوميًّا. وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم: سبق أن حذرنا الحكومة منذ أكثر من عا

ياسمين فواز





حذر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، من كارثة ستصيب المحافظة بسبب عدم تحرك الحكومة حتى الآن لمعالجة مشكلة المياه، الأمر الذي أدى إلى انقطاعها عن السكان لمدة تصل لأكثر من 12 ساعة يوميًّا.

وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم: سبق أن حذرنا الحكومة منذ أكثر من عام ونصف العام عن مشكلة العجز المائي بالجيزة، حيث يوجد نقص قدره 350 ألف متر مكعب/ يوم، وهو الأمر الذي وعدت بعده الحكومة بالتدخل لعمل توسيعات في ثلاث محطات هي جزيرة الدهب والقرطيين وإمبابة، ولكن للأسف حتى اللحظة لا تزال الحكومة لا تحرك ساكنًا.

وأوضح أن الأمر ينذر بكارثة، وسبق أن أخطرنا مجلس الوزراء من خلال مذكرة،مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك قبل أن نجد أنفسنا أمام كارثة حقيقية بالمحافظة.

وقال فؤاد إن هناك مسئولية كبيرة على عاتق رئيس مجلس الوزراء المقبل بأن يتدخل بشكل عاجل لتدارك هذه الكارثة التي حلّت بمحافظة الجيزة والتي يدفع ثمنها أكثر من 2 مليون مواطن يوميًّا.