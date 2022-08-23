برلماني يحذر من تراجع إنتاج الرقائق الإلكترونية.. ويطالب بالبحث عن أسواق بديلة

حذر الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، من ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية والسيارات والمنتجات المعتمدة على أشبه الموصلات، بعد تفاقم الأوضاع بين الصين وتايوان، وإعلان الصين تعليق تصدير الرمال البيضاء، وهى المكون الرئيسى فى صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات إلى تايوان، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لها.

وأكد في تصريحات له اليوم ، أن مصر أمامها فرصة قوية للتواجد علي خريطة الدول المنتجة للرقائق في ظل التغييرات الجذرية التي تحدث على الساحة العالمية، وهو ما يتطلب تحسين أداء المراكز البحثية المتخصصة في التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن تايوان تستحوذ على ما يقرب من %65 من صناعة الرقائق الإلكترونية، وتحل كوريا الجنوبية فى المرتبة الثانية بنسبة تقدر بنحو %18 من حجم تلك الصناعة عالميًا، وتأتى الصين ثالثة عالميًا بحصة تبلغ %5، بينما تتوزع النسبة المتبقية البالغة %12 على باقى دول العالم.

وأشار أن مصر تواجه عدة تحديات في هذا المجال، أهمها التعامل مع مواد الإنتاج المستوردة من الخارج، وكيفية إيجاد العمالة الماهرة للتدريب عليها، وهو ما يتطلب إعداد وتدريب العمالة المصرية لكي نتمكن من دخول هذا المجال وتحقيق مكاسب ونجاحات كبيرة فيه، مطالبا بالاعتماد علي المنتج المحلي وتوفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.

واقترح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، التفاوض مع أحد الشركات التايوانية لإنشاء مصنع لهم علي الأراضي المصرية، مع تقديم كافة التسهيلات والحوافز لتحقيق هذا الهدف، مطالبا بالعثور على أسواق بديلة فى أسرع وقت لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج والحفاظ على استقرار السوق، خاصة أن إنتاج الرقائق يحتاج إلى وقت طويل يصل إلى 3 سنوات.