سيـــاســة

برلماني يحذر من استيراد وتجميع سيارات بدون مواصفات أمان

طالب بقرار لمنع استيراد السيارات غير المطابقة لمواصفات الأمان.
ياسمين فواز 5:49 م, الخميس, 23 يناير 20 5:49 م, الخميس, 23 يناير 20

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تقدم النائب محمد فؤاد، باقتراح برغبة مقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مواصفات الأمان فى السيارات المستوردة والمحلية، وذلك فى إطار ارتفاع نسبة الحوادث فى مصر مؤخرًا، بسبب انتشار سيارات المستورد ومحلية الصنع فى سوق السيارات المصرية تفتقد لعوامل ومواصفات الأمان الأساسية.

وأكد البرلماني تصارع وكلاء وتجار السيارات فى مصر يتسابقون على استيراد سيارات ذى مواصفات وكماليات تتسم بالرفاهية.

وأضاف فؤاد، أنه فى الوقت الذى يتم البحث عن كماليات الرفاهية يوجد تجاهل تام لعوامل السلامة والأمان، فأصبحت هذه السيارات تزهق أرواح المواطنين وتمثل عامل خطورة على حياتهم، وسط معاناة العديد من الأسر المصرية التى عانت من فقدان ذويهم فى حوادث السير.

انعدام مواصفات الأمان الأساسية

وأشار إلى أنه علاوة على ما سبق أصبحت سمعة المنتج المصرى المجمع محليًا لم يلقى قبولًا لدى العديد من الدول نتيجة انعدام مواصفات الامان الأساسية بها.

قرار هيئة المواصفات

وطالب بصدور قرار من هيئة المواصفات والجودة بمنع دخول سيارات مستوردة، وعدم تصنيع سيارات محلية بدون المواصفات المتمثلة فى وجود نظام منع انغلاق الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكترونى وهما الحد الأدنى لمعايير الأمان فى السيارة.

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بقلم ياسمين فواز

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