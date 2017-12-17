برلماني: يجب التوسع في التنديد بقرار ترامب بشأن القدس

ياسمين فوازأكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أن التنديد العربي بالقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال يجب التوسع فيه.وأثنى الجاحر في تصريحات له اليوم على موقف مصر الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،

ياسمين فواز

أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أن التنديد العربي بالقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال يجب التوسع فيه.

وأثنى الجاحر في تصريحات له اليوم على موقف مصر الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أن أمن فلسطين يعتبر عمقًا استراتيجيا للأمن القومي المصري.

وأكد أن التحرك المصري بمجلس الأمن بخصوص قضية القدس والمطالبة بإلغاء قرار واشنطن يأتي من باب المسؤولية القومية والعربية تجاه دولة فلسطين الشقيقة

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن مجلس النواب يقف مع الدولة الفلسطينية ضد القرار الأمريكي.

وأوضح أن الجلسة العامة للمجلس اليوم شهدت وقفة للنواب للتأكيد على الهوية العربية والفلسطينية للقدس، حيث أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أن القدس ستظل عربية مهما حدث.

