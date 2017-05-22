برلماني: يجب استغلال الأراضي المستردة في دعم الطبقات الفقيرة

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين بالقاهرة، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قرار الرئيس السيسي باسترداد الأراضي المنهوبة من الدولة سيوفر للدولة مبالغ طائلة من حقوقها المسلوبة، وسيقضي على عجز الموازنة، كما أنه خطوة على الصحيح في محاربة الفساد، مؤكدا ضرورة استغلال حصيلة الأموال المستردة من الأراضي بعد بيعها بسعرها العادل وتقنينها لدعم الطبقات الفقيرة.

وأوضح الجزار في بيان اليوم الإثنين، أن التكلفة المتوقعة من حصيلة استراد الأراضي المنهوبة للدولة لن تقل عن تريليون جنيه على أقل تقدير بشرط الضرب بيدي من حديد على كل المتورطين في نهب أراضي الدولة دون النظر إلى أي أسماء أو مناصب، مشيرا إلى أن ملف الأراضي المنهوبة من الدولة كان يجب فتحه منذ 20 سنة ولكن كان يحتاج لقائد شجاع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اقتصاد أي دولة لا يمكن أن ينهض إلا بعد المحاربة الحقيقة للفساد، مؤكدا أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها يساعد في رفع التصنيف اقتصاد الدولة وتوافير الأمان الاقتصادي لها من خلال حمايتها لأصولها والذي يرفع تصنيفها الائتماني كأحد الاقتصاديات القوية.

وأضاف نائب البساتين، أن عموم الشعب المصري يقف وراء هذا القرار الشجاع والحكيم للرئيس السيسي، الذي اقتحم عش الدبابير بفتحه لهذا الملف، مؤكدا أن أرض الدولة كانت مستباحة من بعض اللصوص الذي يجب فضحهم وكشفهم للشعب المصري وأخذ حق الدولة منهم.