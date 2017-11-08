برلماني يتهم مسئولة الصيدلة في الصحة بتفريغ المستشفيات من الأدوية

ياسمين فواز طالب النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بإحالة مسئولة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، للنيابة العامة للتحقيق معها، بعد اتهامها بأنها تقتل المرضى بإهمالها في توفير الأدوية اللازمة للمستشفيات. وشدد "عبد القادر" على ضرورة الإسراع بإعفائها من منصبها، وإسناد أعمالها في ا



ياسمين فواز

طالب النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بإحالة مسئولة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، للنيابة العامة للتحقيق معها، بعد اتهامها بأنها تقتل المرضى بإهمالها في توفير الأدوية اللازمة للمستشفيات.

وشدد “عبد القادر” على ضرورة الإسراع بإعفائها من منصبها، وإسناد أعمالها في الملف الذي تتولاه ويخص توفير احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من الأدوية، إلى آخر يكون على دراية وخبرة بأهمية وخطورة الملف، وتكون لديه القدرة على مواجهة الأزمات التي تعانى منها المستشفيات، موضحا ضرورة محاكمتها بتهمة التقاعس والإهمال في إدارة أخطر وأهم ملفات وزارة الصحة، وهو ما ينتج عنه في كثير من الأحيان وفاة مئات المرضى.

وشدد «عبد القادر» في طلب إحاطة وجهه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، على ضرورة أن تخضع عملية اختيار القيادات التي تتولى الملفات المهمة والخطيرة في المستشفيات والوحدات الصحية لمعايير خاصة، على أن يتم اختيار من يوجد لديه قدر كاف ووافٍ من الخبرة، وتكون لديه القدرة على التعامل في الملفات الموكلة إليه بشكل جيد يحقق السياسة العامة والأهداف الرئيسية.

واتهم «عبد القادر» مسئولة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، بالتقاعس والإهمال في توفير الأدوية للمستشفيات والوحدات الصحية، قائلًا: إن مستشفى الداخلة العام يخلو بشكل كبير من الأدوية المهمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها، في الوقت الذي تتجاهل فيه مسئولة الصيدلة ذلك، مشيرا إلى أنه يأتى على رأس قائمة الأدوية المختفية بالمستشفى – وحالها كحال مئات المستشفيات الأخرى -، أدوية التخدير.

وكشف وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، عن أنه على الرغم من قيام الوزير الدكتور أحمد عماد، بإصدار تعليماته بسرعة توفير مثل هذه الأدوية التي تنقذ حياة المرضى، إلا أن مسئولة الصيدلة ألقت بتعليمات الوزير عرض الحائط، وتناست مهمتها في التخفيف عن كاهل المرضى، ولم توفر أيا من الأدوية وتمادت في جريمتها بالتأكيد على إخفاء الأدوية المهمة.