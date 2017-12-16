برلماني يتقدم بطلب لإنشاء أول مستشفى لذوى الاحتياجات الخاصة

ياسمين فواز تقدم النائب محمد خليفة امين، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة عن حزب الوفد، بطلب للبرلمان لإقامة أول مسشتفى للمعاقين متخصص في علاج ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه سيكون أول مستشفى متخصص في مصر كلها. و طالب خليفة ايضًا بإنشاء نادي اجتماعي وثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة سيكون به سكن

ياسمين فواز

تقدم النائب محمد خليفة امين، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة عن حزب الوفد، بطلب للبرلمان لإقامة أول مسشتفى للمعاقين متخصص في علاج ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه سيكون أول مستشفى متخصص في مصر كلها.

و طالب خليفة ايضًا بإنشاء نادي اجتماعي وثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة سيكون به سكن وإيواء لهم، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي ضمن الحملة التي اطلقها الرئيس السيسي بجعل عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف “نائب المحلة”، أن جمعية الأمل لتنمية المجتمعات ورعاية ذو الاحتياجات الخاصة ستقوم بتوفير الأراضي التي سيبنى عليها المستشفى كما ستقوم بتدبير الاعتمادات المالية وتحمل تكليف بناء المستشفى.

