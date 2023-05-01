برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة التضامن بشأن إخلاء قرية «SOS» للأيتام

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال “SOS” بمدينة نصر.

وجاء في الطلب “عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال “SOS” بمدينة نصر”.

وأضاف عضو مجلس النواب في طلبه :”فوجئ مسؤولو الدار بإنذار لإخلاء الدار من قسم مدينة نصر قبل يوم الجمعة الموافق 5 مايو، لتسليم الأرض لإقامة مشروع عليها دون معرفة: من الجهة التي ستمتلكها أو ما هو المشروع المقام عليها، علما يأن هذه القرية تعمل وفقا لنظام أجنبي يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل، وتتيح أمًّا بديلة لكل 5 أطفال، ويتزامن ذلك الإخلاء مع فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للأطفال دون ترتيب لأماكن مناسبة لنقلهم أو تهيئة الأطفال نفسيًا لذلك”.

وتابع: “لذلك، نرجو العدول عن قرار الإخلاء لتغليب مصلحة الأطفال النفسية والدراسية”.