برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتأخر قرارات التخصيص بالمحافظات

ياسمين فواز تقدم النائب مجدى ملك مكسيموس عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إنهاء إجراءات وإصدار قرارات التخصيص على مستوى الجمهورية بشكل عام…

ياسمين فواز

تقدم النائب مجدى ملك مكسيموس عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إنهاء إجراءات وإصدار قرارات التخصيص على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة المنيا بشكل خاص؛ ما أدى إلى تعطيل تنفيذ إنشاء المشروعات الخاصة بأهم القطاعات التي تعطيها الدولة أولوية وأهمية في هذه المرحلة (الشباب – التعليم – الصحة).

وأكد ملك في طلبه أنه على الرغم من تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات متكررة للمسئولين بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، دون رد أو توضيح عن أسباب هذا التأخير غير المبرر، والذي يعد نهجا يعبر عن عدم الإحساس بأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن هذا التأخير يتسبب في تعطيل استكمال المشروعات التي تساعد علي تخفيف العبء على المواطنين في أهم القطاعات الخدمية، بما يخالف توجيهات القيادة السياسية في سرعة الإنجاز.