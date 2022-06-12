برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفات مالية في اتحاد الكرة

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية في اتحاد الكرة وإهدار المال العام بقيمة 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى هزيمة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا.

وأوضح “وهدان”، أن منظومة كرة القدم تشهد حالة من التخبط والتراجع الشديد في ظل اتحاد الكرة الحالي، مؤكدا أن هناك علامات استفهام متعددة بشأن قرارات الاتحاد وأبرزها اختيار الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب وهو الاختيار الذي وجد اعتراضا شديدا من جانب الخبراء والجمهور بسبب عدم وجود إنجازات سابقة لهذا المدرب تبرر اختياره.

وأكد “وهدان” أن المنظومة الرياضية في حاجة إلى مزيد من الضبط، خاصة أن كرة القدم هي المتنفس الوحيد للبسطاء، محذرا من استمرار الانهيار وفقدان مصر مكانتها الكروية بين دول القارة.