برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتهاك صحف قومية حياة المواطنين

ياسمين فوازتقدم النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن قيام وسائل إعلام مملوكة للدولة بنشر أخبار غير صحيحة تمس حياة المواطنين الشخصية.وأوضح الحريرى في بيانه أن كلًا من صحيفة الجمهورية والمساء نشرتا أخبارًا تخص الحياة الشخصية لمواطن

ياسمين فواز



تقدم النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن قيام وسائل إعلام مملوكة للدولة بنشر أخبار غير صحيحة تمس حياة المواطنين الشخصية.

وأوضح الحريرى في بيانه أن كلًا من صحيفة الجمهورية والمساء نشرتا أخبارًا تخص الحياة الشخصية لمواطن مصري، مما يمثل انتهاكًا لحياة المواطنين بما يخالف الدستور والقانون، مؤكدا أن هذه الصحف يتم تمويلها من أموال دافع الضرائب المصري ليس بهدف الإساءة والتشويه.

وطالب الحريرى بسرعة عرض طلب الإحاطة فى لجنة الإعلام لمناقشته.