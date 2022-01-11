برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أرض نقابة المحامين في سوهاج

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن رفض محافظة سوهاج إعادة تخصيص أو تأجير الأرض التى كانت قد خصصتها المحافظة سابقا لنقابة المحامين الفرعية بسوهاج والتى تقع بشارع أسيوط- سوهاج الرئيسي .

وأوضح أن هذا الرفض يهدد بطرد المحامين من مقر نقابتهم المسؤولة عن رعاية المحامين أبناء محافظة والدفاع عن حقوقهم بما يتيح ممارسة مهنة المحاماة العريقة.

وكانت محافظة سوهاج اتخذت قرار بتخصيص قطعة ارض في يناير 1991 بمدينة سوهاج لمدة 30 سنة لتكون مقر للنقابة الفرعية للمحامين بمحافظة سوهاج وانتهت مدة التخصيص وفقا للقرار في يناير 2021.

و الأرض التى كانت مخصصة منذ 30 عاما أقيم عليها المبني الإداري للنقابة وعدة أنشطة خدمية أخرى.

ومن جانبه، أكد النائب مصطفى سالم وكيل خطة النواب أن اتجاه المحافظة لوقف عمل النقابة سيكون قرار جانبه الصواب ويحتاج إلى إعادة دراسة وتقدير للموقف وأنه سوف يستمر فى متابعة الأمر حتى يحصل المحامين على حقوقهم وتظل نقابة المحامين بسوهاج منارة للجميع وأحد النقابات التى يفخر بها كل سوهاج .